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Зарипов Галим

Место рождения

д.Сарай-Чекурча Кармышскую волость Казанского уезда Казанской губернии

Дата рождения

?.09.1893

Дата смерти

?.09.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турдалиева (Зарипова) Альмира

Мать ребёнка: Зарипова (Мустафина) Кафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова (Мустафина) Кафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарипов Ривкат

Мать ребёнка: Зарипова (Мустафина) Кафия

Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1688407/?backurl=/heroes/?last_name=зарипов&first_name=галим&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospi... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1940

Дочь: Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна

Мать ребёнка: Зарипова (Мустафина) Кафия

Смерть
?.09.1954
Похороны
Неизвестно

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