Голубинский Евгений Евсигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубинский Евгений Евсигнеевич

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Место рождения

Матвеево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.03.1834

Дата смерти

20.01.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1834 по 1843
Матвеево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1843 по 1848
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1848 по 1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1854
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.01.1912
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1912
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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