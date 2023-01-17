Голубинский Евгений Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1834
Дата смерти20.01.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834 по 1843
Место жительства
С 1843 по 1848
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1848 по 1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1854
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.01.1912
Место жительства
По 1912