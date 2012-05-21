Новоселов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2012

Отец: Новоселов Александр Юрьевич

Мать: Новоселова Елена Викторовна

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