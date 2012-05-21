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Новоселов Иван Александрович
Новоселов Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.2012
Пол
Мужской
Отец
Новоселов Александр Юрьевич
1966 г.р.
Мать
Новоселова Елена Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2012
Отец:
Новоселов Александр Юрьевич
Мать:
Новоселова Елена Викторовна
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