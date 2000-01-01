Курочкина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Курочкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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