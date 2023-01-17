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Гусев Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Федор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.

Дочь: Милюшкина Лукерья Павловна

Мать ребёнка: Гусева Феодосия Самойловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1875
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Федор Павлович

Мать ребёнка: Гусева Феодосия Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Феодосия Самойловна

Смерть
Неизвестно
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