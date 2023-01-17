Гусев Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Федор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.
Дочь: Милюшкина Лукерья Павловна
Мать ребёнка: Гусева Феодосия Самойловна
Место жительства
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Федор Павлович
Мать ребёнка: Гусева Феодосия Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно