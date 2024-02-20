Ejsymont H.Korab Jozef
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1931
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ejsymont Antonij (Anton)
Мать: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1931
Grodno