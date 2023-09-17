Викторова Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1983
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.2003
Дочь: Казбан Ангелина Романовна
Отец ребёнка: Казбан Роман Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.2009
Дочь: Казбан Алиса Романовна
Отец ребёнка: Казбан Роман Васильевич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область