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Викторова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Тельновское, Углегорский, Сахалинская область

Дата рождения

05.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1983

Отец: Викторов Сергей Анатольевич

Мать: Викторова (Кацапова) Ольга Николаевна

Тельновское, Углегорский, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Образование
Неизвестно
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Образование
Неизвестно
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
30.12.2003

Дочь: Казбан Ангелина Романовна

Отец ребёнка: Казбан Роман Васильевич

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
27.04.2009

Дочь: Казбан Алиса Романовна

Отец ребёнка: Казбан Роман Васильевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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