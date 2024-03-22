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Лю Чан Тай Владимир
Лю Чан Тай Владимир
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Древо
Место рождения
Киима
, Жаксынский район, Акмолинская область
Дата рождения
1939
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Лю Чан Тай Юрий Иванович
1903 г.р.
Мать
Третьяков (Войтович) Аграфена (зя тетей Фросей)
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Лю Чан Тай Юрий Иванович
Мать:
Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)
Киима
, Жаксынский район, Акмолинская область
Смерть
1940
Киима
, Жаксынский район, Акмолинская область
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