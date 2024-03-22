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Лю Чан Тай Владимир

Место рождения

Киима, Жаксынский район, Акмолинская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Лю Чан Тай Юрий Иванович

Мать: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)

Киима, Жаксынский район, Акмолинская область
Смерть
1940
Киима, Жаксынский район, Акмолинская область
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