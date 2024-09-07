Журавлева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Прокопий Александрович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Журавлева) Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Журавлев Прокопий Александрович

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1897

Сын: Журавлев Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Журавлев Прокопий Александрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Журавлев Леонид Прокопьевич

Отец ребёнка: Журавлев Прокопий Александрович

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Смерть
1914

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