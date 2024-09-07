Журавлева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Журавлева) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Журавлев Прокопий Александрович
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1897
Сын: Журавлев Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Журавлев Прокопий Александрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Журавлев Леонид Прокопьевич
Отец ребёнка: Журавлев Прокопий Александрович
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Смерть
1914