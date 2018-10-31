Фокеев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокеев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1946

Дата смерти

31.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946

Отец: Фокеев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1974

Дочь: Фокеева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Попова Галина Ивановна

Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокеев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Попова Галина Ивановна

Смерть
31.10.2018
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