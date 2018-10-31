Фокеев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1946
Дата смерти31.10.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946
Отец: Фокеев Александр
Рождение ребёнка
30.11.1974
Дочь: Фокеева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Попова Галина Ивановна
Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокеев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Попова Галина Ивановна
Смерть
31.10.2018