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Куранов Михаил Гавриилович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.10.1907 ст.

Дата смерти

10.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907 ст.

Отец: Куранов Гавриил Александрович

Мать: Куранова Мария Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Саратовской губернии, Кузнецкого уезда деревни Дмитриевка Николай Егорович Шаронов и Красноярская девица мещанка Параскева Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/... Показать все
Смерть
10.09.1908 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 1 год от малокровия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-64 файл 44 номер 121
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