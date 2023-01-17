Куранов Михаил Гавриилович
Место рождения
Дата рождения11.10.1907 ст.
Дата смерти10.09.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907 ст.
Восприемники: крестьянин Саратовской губернии, Кузнецкого уезда деревни Дмитриевка Николай Егорович Шаронов и Красноярская девица мещанка Параскева Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/... Показать все
Смерть
10.09.1908 ст.
умер в возрасте 1 год от малокровия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-64 файл 44 номер 121