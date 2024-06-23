Сагин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.2023
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.2024
Сын: Сагин Александр Александрович
Мать ребёнка: Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна
Рождение ребёнка
08.01.2024
Дочь: Сагина Аурелия Александровна
Мать ребёнка: Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край