Сагин Александр Анатольевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сагин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.2023

Жена: Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.2024

Сын: Сагин Александр Александрович

Мать ребёнка: Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна

Рождение ребёнка
08.01.2024

Дочь: Сагина Аурелия Александровна

Мать ребёнка: Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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