Евфимия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1848
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Паршов Федор Федорович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 20
Рождение ребёнка
10.09.1850
Отец ребёнка: Паршов Федор Федорович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Отец ребёнка: Паршов Федор Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 354
Смерть
После 1853