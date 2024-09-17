Евфимия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Глесково, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршов Федор Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1848

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Паршов Федор Федорович

Глесково, Чебсарский район, Северный край
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 20
Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Паршов Семен Федорович

Отец ребёнка: Паршов Федор Федорович

Глесково, Чебсарский район, Северный край
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Паршов Егор Федорович

Отец ребёнка: Паршов Федор Федорович

Глесково, Чебсарский район, Северный край
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 354
Смерть
После 1853

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