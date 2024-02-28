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Айыжы Алан-Тос Адыгжыевич
Айыжы Алан-Тос Адыгжыевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2016
Пол
Мужской
Отец
Айыжы Адыгжы Броисович
1990 г.р.
Мать
Айыжы Шенне Хеймер-ооловна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016
Отец:
Айыжы Адыгжы Броисович
Мать:
Айыжы Шенне Хеймер-ооловна
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