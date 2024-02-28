Айыжы Алан-Тос Адыгжыевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айыжы Алан-Тос Адыгжыевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2016

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016

Отец: Айыжы Адыгжы Броисович

Мать: Айыжы Шенне Хеймер-ооловна

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