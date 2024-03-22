Бурлака Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлака Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурлака Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлака Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Бурлака Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлака Савва Терентьевич
Отец ребёнка: Бурлака Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлака Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Бурлака Терентий
Смерть
Неизвестно