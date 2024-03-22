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Бурлака Варвара

Место рождения

Хрустовая, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрустовая, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлака Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлака Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Бурлака Терентий

Хрустовая, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлака Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Бурлака Терентий

Хрустовая, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлака Савва Терентьевич

Отец ребёнка: Бурлака Терентий

Хрустовая, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлака Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Бурлака Терентий

Хрустовая, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
Неизвестно
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