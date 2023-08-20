Высокодворов Григорий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высокодворов Григорий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Кузнецова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Рождение ребёнка
08.11.1940

Дочь: Высокодворова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина

Смерть
Неизвестно
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