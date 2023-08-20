Высокодворов Григорий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Кузнецова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Рождение ребёнка
08.11.1940
Дочь: Высокодворова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Валентина
Смерть
Неизвестно