Устюжанина Любовь Петрова
Место рождения
Дата рождения11.09.1849
Дата смерти01.10.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1849
Отец: Устюжанин Петр Никифоров
Мать: Галанова Мария Иосифова
Незаконнорожденная ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 37 - плёнка 2121840, стр. 178
Крещение
12.09.1849
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 37 - плёнка 2121840, стр. 178
Смерть
01.10.1849
От слабости ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 98 - плёнка 2121840, стр. 238
Похороны
03.10.1849
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 98 - плёнка 2121840, стр. 238