Устюжанина Любовь Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанина Любовь Петрова

Устюжанина Любовь Петрова

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

11.09.1849

Дата смерти

01.10.1849

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1849

Отец: Устюжанин Петр Никифоров

Мать: Галанова Мария Иосифова

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Незаконнорожденная ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 37 - плёнка 2121840, стр. 178
Крещение
12.09.1849
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 37 - плёнка 2121840, стр. 178
Смерть
01.10.1849
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
От слабости ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 98 - плёнка 2121840, стр. 238
Похороны
03.10.1849
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 98 - плёнка 2121840, стр. 238

Мы используем куки для улучшения работы сайта.