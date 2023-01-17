Феодосия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Захар Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анна Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Назар Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Ефим Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ирина Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ефимия Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
15.08.1737
Дочь: Евдокия Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Семен Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Полиевктович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Полиевктович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1765