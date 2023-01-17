Феодосия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Прокопьевна

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Место рождения

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Захар Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Сын: Назар Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Сын: Ефим Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ирина Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ефимия Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.08.1737

Дочь: Евдокия Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Семен Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Полиевктович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Полиевктович

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1765
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
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