Иванов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1935
Дочь: Шишелова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Никитична
Рождение ребёнка
23.04.1947
Дочь: Демакова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Никитична
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Никитична