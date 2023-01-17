Иванов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Яков Васильевич

Иванов Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1935

Дочь: Шишелова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Никитична

Рождение ребёнка
23.04.1947

Дочь: Демакова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Никитична

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Никитична

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