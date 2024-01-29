Костина (Чупрунова) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Чупрунова) Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1877 ст.

Дата смерти

30.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1877 ст.

Отец: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Мать: Чупрунова Александра Семёновна

Крёстные: Раменской волости деревни Поповки крестьянин Семен Филиппов и села Речицы крестьянская жена Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Костина Анфуса Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Александрович

Крестные: села Речицы крестьянский сын Петр Прокопьевич Чупрунов и крестьянская девица Татьяна Прокопьевна Чупрунова. Священник Павел Архангельский Или умерла в младенчестве, или позднее переименовала... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.

Сын: Костин Иван Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Александрович

Крестные: села Речицы крестьянин Петр Прокопьевич Чупрунов (вероятно, брат матери) и того же села крестьянская девица Агриппина Александровна Костина
Рождение ребёнка
11.02.1902

Дочь: Головкина (Костина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Александрович

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: деревни Глебовой крестьянин Стефан Макарович Сивов и села Речицы крестьянская жена Матрона Васильевна Тунина. Священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.

Дочь: Степнова (Костина) Клавдия Василиевна

Отец ребёнка: Костин Иван Александрович

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.12.1908
Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
В возрасте 31 года от чахотки

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