Костина (Чупрунова) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1877 ст.
Дата смерти30.12.1908
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1877 ст.
Крёстные: Раменской волости деревни Поповки крестьянин Семен Филиппов и села Речицы крестьянская жена Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Костина Анфуса Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Александрович
Крестные: села Речицы крестьянский сын Петр Прокопьевич Чупрунов и крестьянская девица Татьяна Прокопьевна Чупрунова. Священник Павел Архангельский Или умерла в младенчестве, или позднее переименовала... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.
Сын: Костин Иван Иванович
Отец ребёнка: Костин Иван Александрович
Крестные: села Речицы крестьянин Петр Прокопьевич Чупрунов (вероятно, брат матери) и того же села крестьянская девица Агриппина Александровна Костина
Рождение ребёнка
11.02.1902
Дочь: Головкина (Костина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Александрович
Крестные: деревни Глебовой крестьянин Стефан Макарович Сивов и села Речицы крестьянская жена Матрона Васильевна Тунина. Священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.
Дочь: Степнова (Костина) Клавдия Василиевна
Отец ребёнка: Костин Иван Александрович
Смерть
30.12.1908
В возрасте 31 года от чахотки