Матикайнен (Барндык) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897
Отец: Барндык Андрей
Бракосочетание
28.04.1924
Рождение ребёнка
26.09.1925
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
25.04.1927
Дочь: (Матикайнен) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1928
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1930
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1932
Дочь: (Матикайнен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1935
Сын: Матикайнен Александр Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович
Смерть
Неизвестно