Матикайнен (Барндык) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Барндык) Екатерина Андреевна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897

Отец: Барндык Андрей

Мать: Барндык (Сюкияйнен) Мария Адамовна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.04.1924

Муж: Матикайнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
26.09.1925

Сын: Матикайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1927

Дочь: (Матикайнен) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Матикайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1930

Сын: Матикайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1932

Дочь: (Матикайнен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1935

Сын: Матикайнен Александр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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