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Ершова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1792 ст.

Муж: Ершов Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ксения Макарова

Отец ребёнка: Ершов Макар Михайлович

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ершов Лазарь Макаров

Отец ребёнка: Ершов Макар Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Агафья Макарова

Отец ребёнка: Ершов Макар Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Восприемник
14.02.1814 ст.
Маремьяна Ефимовна Ершова
Смерть
Неизвестно
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