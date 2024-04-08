Ершова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1792 ст.
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ксения Макарова
Отец ребёнка: Ершов Макар Михайлович
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ершов Лазарь Макаров
Отец ребёнка: Ершов Макар Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Агафья Макарова
Отец ребёнка: Ершов Макар Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Восприемник
14.02.1814 ст.
Маремьяна Ефимовна Ершова
Смерть
Неизвестно