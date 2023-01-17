Аверкина Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиПосле ?.01.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
После ?.01.1918
Рождение ребёнка
23.04.1919
Сын: Аверкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Аверкин Василий Илларионович
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 7об.-8.