Крутикова (Корепина) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Вълчева Надежда Станиславовна
Отец ребёнка: Крутиков Станислав Сергеевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Маринова Вера Станиславовна
Отец ребёнка: Крутиков Станислав Сергеевич
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
1969
Сын: Корельский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Корельский Владимир Семенович
Смерть
1990