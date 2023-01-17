Крутикова (Корепина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Корепина) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Корепин Григорий Васильевич

Мать: Корепина Великанида Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1952

Муж: Крутиков Станислав Сергеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Вълчева Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Крутиков Станислав Сергеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Маринова Вера Станиславовна

Отец ребёнка: Крутиков Станислав Сергеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1968

Муж: Корельский Владимир Семенович

Рождение ребёнка
1969

Сын: Корельский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Корельский Владимир Семенович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1990
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