Яковлев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова (Яковлева) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно