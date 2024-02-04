Яковлев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова (Яковлева) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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