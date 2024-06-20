Позднякова Ксения Яковлева 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднякова Ксения Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева (Позднякова) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Клава Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Поздняков Антон

Рождение ребёнка
1922

Сын: Поздняков Валентин Антонович

Отец ребёнка: Поздняков Антон

Рождение ребёнка
11.10.1924

Дочь: Логунова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон

Смерть
1979

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