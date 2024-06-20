Позднякова Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздняков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева (Позднякова) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Клава Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Поздняков Антон
Рождение ребёнка
1922
Сын: Поздняков Валентин Антонович
Отец ребёнка: Поздняков Антон
Рождение ребёнка
11.10.1924
Дочь: Логунова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон
Смерть
1979