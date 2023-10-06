Гончарова (Мещерская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти31.07.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1838
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шебеко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1844
Сын: Гончаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1847
Сын: Гончаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1850
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1862
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.03.1864
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1867
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.07.1859