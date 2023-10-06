Гончарова (Мещерская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Мещерская) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

31.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1838

Муж: Гончаров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шебеко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1844

Сын: Гончаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1847

Сын: Гончаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1850

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.1862

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1864

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.08.1867

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.07.1859
Москва, город федерального значения Москва
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