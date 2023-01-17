Филоненко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилоненко Иван

Филоненко Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филоненко Маруся (Мария) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филоненко Маруся (Мария) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филоненко Маруся (Мария) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филоненко Маруся (Мария) Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ветеринар | Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close