Магомедова Султанат Гаджиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Умужат Устархановна
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Рукият Устархановна
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Сакинат Устархановна
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Разият Устархановна
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Ильяс Устарханович
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Абдул-азиз Устарханович
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Мирзали Устарханович
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Магомедова Патимат Устархановна
Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич