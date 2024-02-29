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Магомедова Султанат Гаджиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

са
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Умужат Устархановна

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Рукият Устархановна

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Сакинат Устархановна

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Разият Устархановна

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Ильяс Устарханович

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Абдул-азиз Устарханович

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Мирзали Устарханович

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Магомедова Патимат Устархановна

Отец ребёнка: Магомедов Устархан Мирзалиевич

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