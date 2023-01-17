Авдотья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило (Автономов)
Смерть
Неизвестно