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Авдотья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило (Автономов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило (Автономов)

Смерть
Неизвестно
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