Яцунова Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Отец: Яцунов Петр Митрофанович
Мать: Яцунова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
10.09.1945
Дочь: Снедкова Людмила Терентьевна
Отец ребёнка: Снедков (Снетков) Терентий Алексеевич
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра