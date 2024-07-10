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Яцунова Клавдия Петровна

Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Яцунов Петр Митрофанович

Мать: Яцунова Елена Семеновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1945

Дочь: Снедкова Людмила Терентьевна

Отец ребёнка: Снедков (Снетков) Терентий Алексеевич

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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