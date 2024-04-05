Migaczewski Aleksander 13.04.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Migaczewski Aleksander

Место рождения

Brańszczyk akt 67/1886

Дата рождения

13.04.1886

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886

Отец: Migaczewski Edmund Leopold

Мать: Migaczewska (Kacpura) Rozalia

Brańszczyk akt 67/1886
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kisiel (Migaczewska) Genowefa

Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Migaczewski Czesław

Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra

Бракосочетание
30.01.1916

Жена: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra

Poręba akt 6/1916
Рождение ребёнка
02.04.1920

Сын: Migaczewski Kazimierz

Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra

Przyjmy/Brańszczyk akt 65/1920
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Maciejewska (Migaczewska) Irena Teresa

Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra

Jaszczułty
Смерть
05.11.1937
Похороны
Неизвестно
Kobyłka

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