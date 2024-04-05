Migaczewski Aleksander
Место рожденияBrańszczyk akt 67/1886
Дата рождения13.04.1886
Дата смерти05.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886
Brańszczyk akt 67/1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kisiel (Migaczewska) Genowefa
Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Migaczewski Czesław
Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra
Бракосочетание
30.01.1916
Poręba akt 6/1916
Рождение ребёнка
02.04.1920
Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra
Przyjmy/Brańszczyk akt 65/1920
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Maciejewska (Migaczewska) Irena Teresa
Мать ребёнка: Migaczewska (Najmuła) Aleksandra
Jaszczułty
Смерть
05.11.1937
Похороны
Неизвестно
Kobyłka