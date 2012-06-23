Филипенко Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения20.06.1923
Дата смерти23.06.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1923
Отец: Филипенко Егор
Мать: Филипенко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филипенко Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1941
Рождение ребёнка
06.05.1953
Сын: Филипенко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Филипенко Вера Владимировна
Смерть
23.06.2012