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Филипенко Василий Егорович

Место рождения

Каменка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

20.06.1923

Дата смерти

23.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1923

Отец: Филипенко Егор

Мать: Филипенко Анастасия

Каменка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филипенко Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипенко Вера Владимировна

Военная служба
С 1941
Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
06.05.1953

Сын: Филипенко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Филипенко Вера Владимировна

Изюм, Харківська область
Смерть
23.06.2012
Изюм, Харківська область

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