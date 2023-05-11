Neudorf Peter
Место рожденияBurwalde, Chortitza, Ukraine, Russia
Дата рождения22.01.1857
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1857
Отец: Neudorf Peter
Мать: Neudorf Susanna
Burwalde, Chortitza, Ukraine, Russia
Бракосочетание
24.01.1882
Жена: Neudorf Helena J
Рождение ребёнка
03.11.1893
Мать ребёнка: Neudorf Helena J
Смерть
1921
Славгород, город Славгород, Алтайский край