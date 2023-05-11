Neudorf Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Neudorf Peter

Место рождения

Burwalde, Chortitza, Ukraine, Russia

Дата рождения

22.01.1857

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1857

Отец: Neudorf Peter

Мать: Neudorf Susanna

Burwalde, Chortitza, Ukraine, Russia
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Neudorf Helena J

Рождение ребёнка
03.11.1893

Сын: Нейдорф Петр Петрович

Мать ребёнка: Neudorf Helena J

Смерть
1921
Славгород, город Славгород, Алтайский край
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