Апакидзе Тимур Автандилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпакидзе Тимур Автандилович

Апакидзе Тимур Автандилович

avatar

Место рождения

г. Тбилиси, Грузинская ССР

Дата рождения

04.03.1954

Дата смерти

17.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1954
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1992
Североморск-3, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Место жительства
С 2000
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.07.2001
гарнизон «Остров», Псковская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close