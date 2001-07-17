Апакидзе Тимур Автандилович
Место рожденияг. Тбилиси, Грузинская ССР
Дата рождения04.03.1954
Дата смерти17.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1954
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1992
Североморск-3, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Место жительства
С 2000
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.07.2001
гарнизон «Остров», Псковская область, Россия