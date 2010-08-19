Бусаров Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения13.01.1937
Дата смерти19.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна
Смерть
19.08.2010
Мытищи, Мытищи, Московская область