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Бусаров Виктор Александрович

Место рождения

Беляниново, Мытищи, Московская область

Дата рождения

13.01.1937

Дата смерти

19.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937

Отец: Бусаров Александр Григорьевич

Мать: Бусарова (Воронцова-Шацкая) Мария Александровна

Беляниново, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна

Беляниново, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна

Беляниново, Мытищи, Московская область
Смерть
19.08.2010
Мытищи, Мытищи, Московская область

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