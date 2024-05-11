Барская Не помню((( — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барская Не помню(((

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Барский Иван

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барский Иван

Рождение ребёнка
12.10.1912

Сын: Барский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Барский Иван

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Барский Иван Иванович

Отец ребёнка: Барский Иван

Смерть
Неизвестно

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