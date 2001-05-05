Хлопушина, Преснова (Павлова) Надежда Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопушина, Преснова (Павлова) Надежда Аввакумовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.08.1928

Дата смерти

05.05.2001

Пол

Женский

Отец

Между 1888 и 1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1928

Отец: Павлов Аввакум Федорович

Мать: Павлова Анна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Павлов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преснов Анатолий Александрович(?)

Смерть
05.05.2001
Похороны
Неизвестно
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