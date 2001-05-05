Хлопушина, Преснова (Павлова) Надежда Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения21.08.1928
Дата смерти05.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1928
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Павлов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2001
Похороны
Неизвестно