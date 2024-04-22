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Виноградов Сергей Викторович

Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

26.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.2000

Сын: Виноградов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина Эльвира Анатольевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.2006

Сын: Виноградов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина Эльвира Анатольевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.2016

Сын: Виноградов Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина Эльвира Анатольевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Эльвира Анатольевна

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