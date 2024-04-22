Виноградов Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения26.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1975
Рождение ребёнка
29.05.2000
Сын: Виноградов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Калинина Эльвира Анатольевна
Рождение ребёнка
25.04.2006
Сын: Виноградов Антон Сергеевич
Мать ребёнка: Калинина Эльвира Анатольевна
Рождение ребёнка
05.09.2016
Сын: Виноградов Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Калинина Эльвира Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно