Прокопиева Кузнецова (Прокопиева Кузнецова) Агапия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопиева Кузнецова (Прокопиева Кузнецова) Агапия

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905

Отец: Елизаров Кузнецов Прокопий

Мать: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
18.04.1905
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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