Краснощеков Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1852
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Семенов
Мать: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснощеков Михайла Григорьев
Мать ребёнка: Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснощеков Василей Григорьев
Мать ребёнка: Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснощеков Иван Григорьев
Мать ребёнка: Ефросинья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Егорова
Смерть
1852