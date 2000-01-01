Краснощеков Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснощеков Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Семенов

Мать: Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснощеков Михайла Григорьев

Мать ребёнка: Ефросинья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснощеков Василей Григорьев

Мать ребёнка: Ефросинья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснощеков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ефросинья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Егорова

Смерть
1852
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