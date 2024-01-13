Гуринович Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1922
Дата смерти30.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1922
Рождение ребёнка
26.10.1949
Сын: Гуринович Николай Иванович
Мать ребёнка: Гуринович Нина Антоновна
Рождение ребёнка
06.05.1954
Сын: Гуринович Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гуринович Нина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуринович Нина Антоновна
Смерть
30.08.1990
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь