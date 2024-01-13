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Гуринович Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1922

Дата смерти

30.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1922

Отец: Гуринович Николай Яковлевич

Мать: Гуринович Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Гуринович Николай Иванович

Мать ребёнка: Гуринович Нина Антоновна

Рождение ребёнка
06.05.1954

Сын: Гуринович Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гуринович Нина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуринович Нина Антоновна

Смерть
30.08.1990
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
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