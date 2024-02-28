Карпова Наталия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1878
Сын: Карпов Степан (Стефан) Иванович
Отец ребёнка: Карпов Иван Никифоров
Дуброво, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ СПб ЦГИА ф.19 оп.125 д. 250 (стр.133) Воспр-ки: д.Усадише крестьянин Федор Иоанов Баринов и д. Дубравы сестра девица Дария Никифорова
Бракосочетание
23.01.1978 ст.
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ Архив СПб, ЦГИА ф. 19 оп. 125. д. 250 (стр. 141) Св-ли: по жениху д. Дуброва крестьянин Иван Фёдоров и Василий Алексеев По невесте д. Усадище крестьянин Фёдор Иванов Баринов и Иван Егор... Показать все
Смерть
Неизвестно