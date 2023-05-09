Шестаков Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1904
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Дина Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
04.11.1933
Сын: Шестаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна
Смерть
17.01.1942