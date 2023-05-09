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Шестаков Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1904

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1904

Отец: Шестаков Михаил Семенович

Мать: Шестакова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Дина Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
04.11.1933

Сын: Шестаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Филипповна

Смерть
17.01.1942

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