Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Борисов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Петрович
Отец ребёнка: Борисов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно