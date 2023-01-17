Соковнина (Соковнина (Новосильцева)) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнина (Соковнина (Новосильцева)) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Колодкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.03.1707

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1707

Отец: Новосильцов Алексей Яковлевич

Мать: Новосильцева Анна Васильевна

Колодкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1737

Сын: Соковнин Александр Петрович

Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Лихачева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
11.09.1747

Сын: Соковнин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковнин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковнин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
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