Соковнина (Соковнина (Новосильцева)) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1707
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1707
Рождение ребёнка
07.10.1737
Сын: Соковнин Александр Петрович
Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Лихачева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.09.1747
Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соковнин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Соковнин Петр Алексеевич
Место жительства
Неизвестно