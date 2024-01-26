Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Матвей Степанович
Отец ребёнка: Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Максим Степанович
Отец ребёнка: Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Антон Степанович
Отец ребёнка: Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан Афанасьевич
Смерть
Между 1834 и 1850