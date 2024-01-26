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Евдокия Филипповна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1798 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Матвей Степанович

Отец ребёнка: Степан Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Максим Степанович

Отец ребёнка: Степан Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Антон Степанович

Отец ребёнка: Степан Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан Афанасьевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1834 и 1850
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

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