Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Место рожденияд.Неволина, Боковская волость, Ишимский уезд, Тобольская губ
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шмаков Михаил Васильевич
Мать: Шмакова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Фиона Феклистовна
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Агафья Феклистовна
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семенова) Ульяна Феклистовна
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Сергей Феклистович
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Михаил Феклистович
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович
Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно