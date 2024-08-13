Семенова (Шмакова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

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Место рождения

д.Неволина, Боковская волость, Ишимский уезд, Тобольская губ

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шмаков Михаил Васильевич

Мать: Шмакова Марья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Фиона Феклистовна

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Агафья Феклистовна

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семенова) Ульяна Феклистовна

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Сергей Феклистович

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Михаил Феклистович

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Осип Феклистович

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.

Сын: Семенов Петр Феклинович

Отец ребёнка: Семенов Феклист Федорович

Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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