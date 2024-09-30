Райккерус Анна Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
04.01.1857
Дочь: Лескинен (Райккерус) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Андреевич
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Андреевич
Смерть
Неизвестно