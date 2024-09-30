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Райккерус Анна Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1857

Муж: Райккерус Адам Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.1857

Дочь: Лескинен (Райккерус) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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