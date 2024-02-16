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Модянов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Модянов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Коробова Вера Философовна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Модянов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Коробова Вера Философовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Вера Философовна

Смерть
1991
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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