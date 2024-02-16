Модянов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1943
Сын: Модянов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Коробова Вера Философовна
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1947
Сын: Модянов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Коробова Вера Философовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край